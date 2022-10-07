В нацпарке «Башкирии» заметили семейство лосей

Представители нацпарка отмечают, что у копытных животных плохое зрение, и они могут не увидеть человека, приближающегося к ним, но хорошо чуют запахи и улавливают звуки. Если лоси почувствуют опасность, начинают вести себя агрессивно. Особенно яростно начинают защищать потомство самки. Поэтому к лосям лучше не подходить близко.