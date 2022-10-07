В нацпарке «Башкирии» заметили семейство лосей

В национальном парке «Башкирия» фотоловушке удалось снять прогулку семейства лосей. Милые кадры опубликовала в социальных сетях администрация природоохранной территории.
Сначала в кадре появляется лосиха. За ней выбегают два лосёнка, которые решили попить воду из лужи. Процессию замыкает папа-лось.
Представители нацпарка отмечают, что у копытных животных плохое зрение, и они могут не увидеть человека, приближающегося к ним, но хорошо чуют запахи и улавливают звуки. Если лоси почувствуют опасность, начинают вести себя агрессивно. Особенно яростно начинают защищать потомство самки. Поэтому к лосям лучше не подходить близко.