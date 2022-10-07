В Башкирии мужчина изнасиловал и убил сожительницу

По версии следствия, в ночь с 27 по 28 декабря в прошлом году мужчина проводил вечер за распитием алкоголя со своей сожительницей у знакомых. В один момент они ушли в другую комнату, где мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, а потом до смерти забил её руками, ногами и металлическим ковшом.