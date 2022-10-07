В Уфе задержали мужчину, который напал на молодую девушку

В Уфе задержали мужчину, который напал на молодую девушку у дома по улице Степана Злобина. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Нападение запечатлели камеры видеонаблюдения у подъезда. На кадрах хорошо видно, как мужчина начал драться с девушкой, которая пыталась попасть в дом. Он повалил её на землю и начал душить. Свидетелями инцидента стали бабушка и двое мужчин, один из которых пришёл на помощь девушке. Стало известно, что подозреваемого в нападении задержали. Сейчас он находится в отделении полиции.

К слову, случившееся совпало с похожим инцидентом, который произошёл 5 октября. Неизвестный мужчина напал на девочку 15-16 лет, в кустах совершил насильственные действия сексуального характера, а после украл её телефон и сбежал. Задержанный мужчина будет проверяться и по этой истории.