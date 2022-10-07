В Башкирии 34-летний мужчина упал в дробилку для щебня

В Туймазинском районе следственный отдел проводит проверку несчастного случая при производстве работ по добыче щебня.

Фото №1 - В Башкирии 34-летний мужчина упал в дробилку для щебня

34-летний рабочий в ночь с 6 на 7 октября в 7 км от села Серафимовский упал в щековую дробилку дробильно-сортировочной установки. Выжить после полученных травм он не смог.

На место инцидента для расследования произошедшего прибыла следственно-оперативная группа.

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются работники и руководство предприятия, инициирована проверка в региональной Государственной инспекции труда, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при выполнении данного вида работ на предприятии, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 

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