В Башкирии 34-летний мужчина упал в дробилку для щебня

В Туймазинском районе следственный отдел проводит проверку несчастного случая при производстве работ по добыче щебня.

34-летний рабочий в ночь с 6 на 7 октября в 7 км от села Серафимовский упал в щековую дробилку дробильно-сортировочной установки. Выжить после полученных травм он не смог.