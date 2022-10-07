В Башкирии женщина воткнула пилку для ногтей в родственника

В городе Октябрьский перед судом предстала 39-летняя женщина, которую обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В январе прошлого года женщина на кухне поругалась со своим родственником. В порыве ярости она схватила пилку для ногтей и воткнула её в брюшную полость мужчины. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Врачи диагностировали у него колото-резанное ранение передней брюшной стенки без повреждения внутренних органов.
Свою вину женщина не признала. Однако суд приговорил её к трём годам лишения свободы в колонии общего режима.