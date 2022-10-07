В Башкирии при пожаре в ангарах и бане пострадал мужчина

Сегодня, 7 октября, в некоммерческом садовом товариществе «Посёлок Новое Осоргино» произошёл крупный пожар. Подробности инцидента сообщает пресс-служба МЧС.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. На тушение пожара были направлены 16 человек и 6 единиц техники. Огонь уничтожил два ангара и две бани. К счастью, открытое горение удалось ликвидировать до его перекидывания на соседние постройки.
В пожаре травмы получил 64-летний мужчина. Врачи диагностировали у него термический ожог кистей рук I-II степени. От госпитализации пострадавший отказался. Причину пожара предстоит установить.
Фото: МЧС по РБ.