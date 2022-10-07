В Башкирии только 40% родителей назвали маршрут ребенка в школу безопасным

Общественная палата Башкирии сообщила итоги анонимного онлайн-опроса среди родителей школьников. Жителям региона предложили оценить путь детей до учебного учреждения.
В опросе приняли участие 5842 человека из Уфы, Стерлитамака, Агидели, Белебея, Уфимского, Аургазинского, Давлекановского, Иглинского, Салаватского, Кигинского, Нуримановского, Гафурийского, Ермекеевского, Бураевского, Илишевского, Мечетлинского, Краснокамского, Кугарчинского, Стерлитамакского, Стерлибашевского, Туймазинского районов.
Только 40,5% опрошенных родителей считают путь ребёнка до школы безопасным. 36,8% опрошенных указали, что дорога совсем не безопасна, а 22,7% — частично безопасна.
Отсутствующее освещение, как один из главных опасных элементов, назвали 16,9% опрошенных. 37,6% ответили, что дорога освещена, частично освещена – 45,5%. По результатам опроса стало ясно, что подавляющее большинство учебных заведений (81,2%) находятся рядом с автомобильными дорогами.
На вопрос оборудована ли автомобильная дорога всеми необходимыми знаками и элементами, 51,8% респондентов отметили, что полностью оборудована, 39,1% —частично оборудована, 9% — не оборудована.
Фото: ОНФ.