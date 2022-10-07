В Башкирии только 40% родителей назвали маршрут ребенка в школу безопасным

Отсутствующее освещение, как один из главных опасных элементов, назвали 16,9% опрошенных. 37,6% ответили, что дорога освещена, частично освещена – 45,5%. По результатам опроса стало ясно, что подавляющее большинство учебных заведений (81,2%) находятся рядом с автомобильными дорогами.