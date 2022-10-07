В Башкирии пьяная поножовщина закончилась смертью

По версии следствия, в ноябре 2021 года мужчина проводил вечер за распитием спиртных напитков со своим знакомым. Вскоре между собутыльниками вспыхнула ссора, тогда хозяин дома решил проучить гостя. Он напал на товарища, несколько раз ударил его руками и ногами в область лица, головы и ног. После этого мужчина ударил ножом пострадавшего в шею и другие жизненно важные органы.