В Башкирии пьяная поножовщина закончилась смертью

В Учалинском районе перед судом предстал 54-летний житель деревни Наурузово. Мужчину обвинили в жестоком убийстве.
По версии следствия, в ноябре 2021 года мужчина проводил вечер за распитием спиртных напитков со своим знакомым. Вскоре между собутыльниками вспыхнула ссора, тогда хозяин дома решил проучить гостя. Он напал на товарища, несколько раз ударил его руками и ногами в область лица, головы и ног. После этого мужчина ударил ножом пострадавшего в шею и другие жизненно важные органы.
Свою вину мужчина полностью признал, однако раскаяния не показал. Он отметил, что его товарищ уже «отжил своё». Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.