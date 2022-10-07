В Башкирии предупредили о появлении медведей

Так, мишку заметили несколько недель назад в Нижнем селении. 5 октября ещё один медведь был замечен в районе Мраткино. Примерно в это же время следы медведя заметили в садах «Лесовик». Одна из жительниц населенного пункта сообщила, что медведь съел на участке ягоды и яблоки, а также причинил ущерб, вывернув забор, трубы и сломав дерево.