В Башкирии предупредили о появлении медведей

Администрация Белорецкого района предупредила о появлении медведей. Случаи появления лесных животных в последнее время участились.

Фото №1 - В Башкирии предупредили о появлении медведей

Так, мишку заметили несколько недель назад в Нижнем селении. 5 октября ещё один медведь был замечен в районе Мраткино. Примерно в это же время следы медведя заметили в садах «Лесовик». Одна из жительниц населенного пункта сообщила, что медведь съел на участке ягоды и яблоки, а также причинил ущерб, вывернув забор, трубы и сломав дерево.

Чаще всего дикие звери выходят к жилищам людей из-за нехватки корма в лесу, либо в случае резкого увеличения численности. Сезон охоты открыт с 1 августа по 31 декабря. Чтобы охотиться на медведя, необходима лицензия.

администрация Белорецкого района 

В администрации проинформировали, что в связи с поступившими сообщениями на место происшествия выезжали сотрудники министерства экологии. Кроме того, появилось разрешение на регулирование численности медведей.

Фото: администрация Белорецкого района. 

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