На форуме «Легпром – 2022» в Уфе обсудили перспективы швейных предприятий республики

Цель нашего проекта – собрать в одном месте бренды, которые отшиваются не только в Уфе, но и по всему Башкортостану, и показать, насколько доступна наша продукция в нашей республике. Познакомить с аудиторией. У нас очень много достойных брендов в Уфе отличного качества, и это не только вещи, но и аксессуары, шляпы, ароматические свечи ручной работы. Качество потрясающее. У нас есть как средний, так и премиум-сегмент. И если пройдётесь, то даже увидите кашемировое пальто, которое не хуже чем Max Mara.

Гульсина Валиева и Альбина Бартенева, организаторы площадки «Территория дизайна»