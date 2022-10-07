На форуме «Легпром – 2022» в Уфе обсудили перспективы швейных предприятий республики

Точки роста лёгкой
промышленности. В выставочном комплексе ВДНХ состоялся форум «Легпром – 2022». Участниками
мероприятия стали более 60 компаний и индивидуальных предпринимателей из
Башкортостана, регионов России и стран ближнего зарубежья. Дизайнеры и
модельеры вместе с экспертами и членами республиканского правительства обсудили
перспективы лёгкой промышленности, а они после ухода европейских брендов с
российского рынка выросли в разы.
С начала текущего года
башкирские производители одежды отгрузили продукции на 9,2 миллиарда рублей.
Благодаря субсидиям и программам поддержки предприятия закупают современное
оборудование, что положительно сказывается на качестве изделий.
Уже
сейчас крупные швейные предприятия производят у нас качественную продукцию: повседневную,
спортивную одежду, обувь, военное и туристическое снаряжение, обувь, детский
трикотаж. А насчёт военного я скажу, что с начала специальной военной операции
мы сами использовали свою продукцию. Были две поездки в ЛНР и ДНР. Мы
приобретали всю эту амуницию. Очень качественно сделано. Я думаю, что не
уступает никаким мировым брендам. Всё очень качественно и разумная цена. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Одним из тематических
блоков форума стала «Территория дизайна», где свою продукцию представили около
30 местных модельеров, многие из которых работают в формате интернет-магазинов.
На выставке также организовали показ одежды с элементами этно-стиля. Посетители
в режиме реально времени могли увидеть работу швейной фабрики. По словам
участников форума, сейчас главная задача – занять освободившиеся на рынке ниши после
ухода известных брендов. И сейчас для этого самое подходящее время.
Сегодня,
конечно, это большая возможность. Мы видим перспективу таких предприятий,
именно открываются вместо европейских брендов наши местные, чему мы очень рады.
И по качеству они лучше, чем европейские бренды.Гузель Каримова, директор ГУП Башкирские художественные промыслы «Агидель»
Цель
нашего проекта – собрать в одном месте бренды, которые отшиваются не только в
Уфе, но и по всему Башкортостану, и показать, насколько доступна наша продукция
в нашей республике. Познакомить с аудиторией. У нас очень много достойных
брендов в Уфе отличного качества, и это не только вещи, но и аксессуары, шляпы,
ароматические свечи ручной работы. Качество потрясающее. У нас есть как
средний, так и премиум-сегмент. И если пройдётесь, то даже увидите кашемировое
пальто, которое не хуже чем Max Mara. Гульсина Валиева и Альбина Бартенева, организаторы площадки «Территория дизайна»