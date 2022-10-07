На форуме «Легпром – 2022» в Уфе обсудили перспективы швейных предприятий республики

Точки роста лёгкой промышленности. В выставочном комплексе ВДНХ состоялся форум «Легпром – 2022». Участниками мероприятия стали более 60 компаний и индивидуальных предпринимателей из Башкортостана, регионов России и стран ближнего зарубежья. Дизайнеры и модельеры вместе с экспертами и членами республиканского правительства обсудили перспективы лёгкой промышленности, а они после ухода европейских брендов с российского рынка выросли в разы.

С начала текущего года башкирские производители одежды отгрузили продукции на 9,2 миллиарда рублей. Благодаря субсидиям и программам поддержки предприятия закупают современное оборудование, что положительно сказывается на качестве изделий.

Уже сейчас крупные швейные предприятия производят у нас качественную продукцию: повседневную, спортивную одежду, обувь, военное и туристическое снаряжение, обувь, детский трикотаж. А насчёт военного я скажу, что с начала специальной военной операции мы сами использовали свою продукцию. Были две поездки в ЛНР и ДНР. Мы приобретали всю эту амуницию. Очень качественно сделано. Я думаю, что не уступает никаким мировым брендам. Всё очень качественно и разумная цена. 

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - На форуме «Легпром – 2022» в Уфе обсудили перспективы швейных предприятий республики

Одним из тематических блоков форума стала «Территория дизайна», где свою продукцию представили около 30 местных модельеров, многие из которых работают в формате интернет-магазинов. На выставке также организовали показ одежды с элементами этно-стиля. Посетители в режиме реально времени могли увидеть работу швейной фабрики. По словам участников форума, сейчас главная задача – занять освободившиеся на рынке ниши после ухода известных брендов. И сейчас для этого самое подходящее время.

Сегодня, конечно, это большая возможность. Мы видим перспективу таких предприятий, именно открываются вместо европейских брендов наши местные, чему мы очень рады. И по качеству они лучше, чем европейские бренды.

Гузель Каримова, директор ГУП Башкирские художественные промыслы «Агидель»

Цель нашего проекта – собрать в одном месте бренды, которые отшиваются не только в Уфе, но и по всему Башкортостану, и показать, насколько доступна наша продукция в нашей республике. Познакомить с аудиторией. У нас очень много достойных брендов в Уфе отличного качества, и это не только вещи, но и аксессуары, шляпы, ароматические свечи ручной работы. Качество потрясающее. У нас есть как средний, так и премиум-сегмент. И если пройдётесь, то даже увидите кашемировое пальто, которое не хуже чем Max Mara.   

Гульсина Валиева и Альбина Бартенева, организаторы площадки «Территория дизайна»
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