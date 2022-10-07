В Уфе прошло вручение наград молодым учёным

Коллектив представил на соискание научно-исследовательскую работу, посвященную разработке технологии роботизированной сварки корпусного узла авиационного двигателя нового поколения. А Ильнур Мифтахов и Элина Шафеева удостоены премии в области естественных наук за цикл научно-исследовательских работ «Разработка и внедрение цифровых технологий, позволяющих восстановить плодородие земель и обеспечить продовольственную безопасность республики. Лауреатом премии в области гуманитарных наук стала Эльза Минко за работу, посвященную БОС-технологиям в комплексной реабилитации пациентов после аортокоронарного шунтирования.