В Уфе прошло вручение наград молодым учёным

Талантливых специалистов наградили в преддверии Дня Республики Башкортостан республиканскими молодежными премиями в области науки и техники. В области технических наук лауреатами премии стали Роман Никифоров, Оксана Муругова, Виталий Галимов.

Коллектив представил на соискание научно-исследовательскую работу, посвященную разработке технологии роботизированной сварки корпусного узла авиационного двигателя нового поколения. А Ильнур Мифтахов и Элина Шафеева удостоены премии в области естественных наук за цикл научно-исследовательских работ «Разработка и внедрение цифровых технологий, позволяющих восстановить плодородие земель и обеспечить продовольственную безопасность республики. Лауреатом премии в области гуманитарных наук стала Эльза Минко за работу, посвященную БОС-технологиям в комплексной реабилитации пациентов после аортокоронарного шунтирования.

Фото №1 - В Уфе прошло вручение наград молодым учёным

Здесь больше идет поддержка научного сообщества и нашего правительства, конечно, и материальная поддержка в виде грантов. Нужно создавать новых королевых, гагариных, ломоносовых, а без той поддержки, которую оказывает республика, этого достичь невозможно.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
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