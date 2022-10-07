Два проекта телеканала «Тамыр» вышли в финал «ТЭФИ-Регион»

Два проекта детско-юношеского телеканала «Тамыр» удивили жюри конкурса «ТЭФИ-Регион» и пробились в финал. Это «Городок АЮЯ», который прошел в номинации «Программа для детей», а режиссер Адель Сунаргулова с мистическим сериалом «Ышан» поборется за победу в номинации «Режиссер». Но проекты уже признаны лучшими из десятков других работ, присланных со всей России.

Режиссёр сродни дирижёру. Его подопечные тоже должны заиграть, но в кино. На съемочной площадке Аделя Сунаргулова переносит историю с бумаги в жизнь. Тут нужно следить за кадром, работать и подсказывать актёрам, притом что большинство из них – дети. Но за годы работы на детском телеканале «Тамыр» она уже научилась находить подход. Да и каково это – быть актрисой, Аделя прочувствовала на себе, сыграв роль учительницы, за секунду перевоплощаясь из режиссёра.

После съемок ещё месяц монтажа. Мистический сериал «Ышан» – это история о том, как семь девушек из башкирской легенды помогают подросткам, попавшим в беду. Национальная легенда, помещённая в современные реалии.

О том, что она прошла в финал «ТЭФИ-Регион», Аделя Сунаргулова узнала самой последней в коллективе – до полуночи сидела в монтажке уже за другим проектом, отключив телефон.

Хотя это и именная номинация, я все равно считаю, что это работа команды. Поэтому я поздравляю всю команду, мы большие молодцы. Мы участвуем каждый год, и каждый раз это как маленький экзамен, мы волнуемся, получились удивить жюри или нет. Аделя Сунаргулова, главный режиссёр детско-юношеского телеканала «Тамыр»

За основу взяли версию легенды, в которой семь девушек прыгнули не в реку, а на небо и превратились в звёзды.

Мы взяли другую версию легенды, где девушки прыгнули на небо и превратились в семь звезд. Очень красивая и яркая история получилась. И это огромное достижение режиссера. «ТЭФИ» – это один из конкурсов, где до конца не знаешь, прошел или нет, переживаешь. У меня многие режиссеры или редакторы отказывались ехать непосредственно на конкурс, потому что слишком нервно. Гульназ Кульсарина, директор детско-юношеского телеканала «Тамыр»

Переживала в этот раз и команда, которая работала над проектом «Городок АЮЯ». Он стал лучшим в номинации «Программа для детей». Именно с этой передачей многие малыши выучили башкирской алфавит, научились правильному произношению. Обучение проходит в лёгкой, игровой форме.