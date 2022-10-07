Два проекта телеканала «Тамыр» вышли в финал «ТЭФИ-Регион»

Два проекта детско-юношеского телеканала «Тамыр» удивили жюри конкурса «ТЭФИ-Регион» и пробились в финал. Это «Городок АЮЯ», который прошел в номинации «Программа для детей», а режиссер Адель Сунаргулова с мистическим сериалом «Ышан» поборется за победу в номинации «Режиссер». Но проекты уже признаны лучшими из десятков других работ, присланных со всей России.
Режиссёр сродни дирижёру. Его подопечные тоже должны заиграть, но в кино. На съемочной площадке Аделя Сунаргулова переносит историю с бумаги в жизнь. Тут нужно следить за кадром, работать и подсказывать актёрам, притом что большинство из них – дети. Но за годы работы на детском телеканале «Тамыр» она уже научилась находить подход. Да и каково это – быть актрисой, Аделя прочувствовала на себе, сыграв роль учительницы, за секунду перевоплощаясь из режиссёра.
После съемок ещё месяц монтажа. Мистический сериал «Ышан» – это история о том, как семь девушек из башкирской легенды помогают подросткам, попавшим в беду. Национальная легенда, помещённая в современные реалии.
О том, что она прошла в финал «ТЭФИ-Регион», Аделя Сунаргулова узнала самой последней в коллективе – до полуночи сидела в монтажке уже за другим проектом, отключив телефон.
За основу взяли версию легенды, в которой семь девушек прыгнули не в реку, а на небо и превратились в звёзды.
Переживала в этот раз и команда, которая работала над проектом «Городок АЮЯ». Он стал лучшим в номинации «Программа для детей». Именно с этой передачей многие малыши выучили башкирской алфавит, научились правильному произношению. Обучение проходит в лёгкой, игровой форме.
Победителей определят в нoябpe в Caнкт-Пeтepбypгe. Но проекты уже стали лучшими среди десятков работ и, выйдя в финал, получили признание.