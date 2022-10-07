В Уфе Русский драматический театр открыл 161-й сезон

Сегодня спектаклем «Бешеные деньги» открыл 161-й сезон в Уфе Русский драматический театр. Постановка по одноименной пьесе Александра Островского рассказывает о разорившейся семье Чебоксаровых.
Чтобы поправить положение, мать решает устроить выгодный брак капризной дочери. Вот только нужно выбрать между претендентами. Но среди них есть те, кто намерен сам воспользоваться положением в корыстных целях. Спектаклю уже 11 лет, но неизменно в зрительном зале аншлаг. Эта постановка – одна из работ легендарного худрука театра Михаила Рабиновича.
Кроме того, в декабре планируется премьера семейного спектакля «Волшебник Изумрудного города», а на камерной сцене на суд зрителей коллектив представит современную пьесу «Камень глупости». Также сегодня в фойе театра состоялась выставка картин заслуженного художника Башкортостана Расиха Ахметвалиева. Все они переданы в дар театру.