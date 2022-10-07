В Уфе Русский драматический театр открыл 161-й сезон

Чтобы поправить положение, мать решает устроить выгодный брак капризной дочери. Вот только нужно выбрать между претендентами. Но среди них есть те, кто намерен сам воспользоваться положением в корыстных целях. Спектаклю уже 11 лет, но неизменно в зрительном зале аншлаг. Эта постановка – одна из работ легендарного худрука театра Михаила Рабиновича.