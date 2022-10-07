Клиника БГМУ в Уфе празднует 50-летний юбилей

Полвека на страже здоровья. Клинике Башкирского государственного медицинского университета исполнилось 50 лет. В честь юбилейной даты в ГКЗ «Башкортостан» прошёл праздничный вечер, на который в качестве почетных гостей пригласили докторов и профессоров, ветеранов БГМУ.

Именно благодаря им клиника сегодня считается одной из передовых в России. На современном оборудовании проводятся сложнейшие высокотехнологичные операции. Помогают в этом в том числе и роботы «Да Винчи». Студенты имеют возможность пройти практику по мировым стандартам.