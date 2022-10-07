Клиника БГМУ в Уфе празднует 50-летний юбилей

Полвека на страже здоровья. Клинике Башкирского государственного медицинского университета исполнилось 50 лет. В честь юбилейной даты в ГКЗ «Башкортостан» прошёл праздничный вечер, на который в качестве почетных гостей пригласили докторов и профессоров, ветеранов БГМУ.

Именно благодаря им клиника сегодня считается одной из передовых в России. На современном оборудовании проводятся сложнейшие высокотехнологичные операции. Помогают в этом в том числе и роботы «Да Винчи». Студенты имеют возможность пройти практику по мировым стандартам. 

В любом городе мира университетская клиника – лучшая больница города. Мы стараемся развивать наши компетенции, наших студентов, чтобы они видели передовые технологии. В 50-летие клиника гордится своими научными и лечебными результатами, вкладом в образование.

Валентин Павлов, ректор БГМУ
Фото №1 - Клиника БГМУ в Уфе празднует 50-летний юбилей
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