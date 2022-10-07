К ВК «Урал» присоединился иранский новичок Амирхоссейн Эсфандияр

23-летний доигровщик подписал контракт с клубом ещё в середине сентября, но добрался до столицы Башкортостана только сейчас. Самый ценный игрок чемпионата мира до 21 года и победитель этого турнира уже готов помогать своей новой команде. Для того, чтобы сыграться с новыми партнерами, у Асфандияра будет всего три дня.
Уфимцы стартовали в Суперлиге гостевым поражением от «Динамо-ЛО» – 1:3. В это воскресенье волейбольный клуб «Урал» проведёт свою первую домашнюю игру в новом сезоне. Соперником уфимской команды станет «Белогорье». Матч пройдёт на стадионе «Динамо» 9 октября и начнется в 17:00.