К ВК «Урал» присоединился иранский новичок Амирхоссейн Эсфандияр

Думаю, что моя физическая форма в хорошем состоянии, процентов на 80 я готов к старту в Суперлиге. Я тренировался в Иране, имел игровую практику, занимался в зале. Сейчас у меня будет две тренировки с командой, и уже по их итогам я узнаю, доверят мне место в составе или нет. Может быть, придётся подождать и поработать ещё. Но я готов играть.

Амирхоссейн Эсфандияр, доигровщик ВК «Урал»