К ВК «Урал» присоединился иранский новичок Амирхоссейн Эсфандияр

23-летний доигровщик подписал контракт с клубом ещё в середине сентября, но добрался до столицы Башкортостана только сейчас. Самый ценный игрок чемпионата мира до 21 года и победитель этого турнира уже готов помогать своей новой команде. Для того, чтобы сыграться с новыми партнерами, у Асфандияра будет всего три дня.

Думаю, что моя физическая форма в хорошем состоянии, процентов на 80 я готов к старту в Суперлиге. Я тренировался в Иране, имел игровую практику, занимался в зале. Сейчас у меня будет две тренировки с командой, и уже по их итогам я узнаю, доверят мне место в составе или нет. Может быть, придётся подождать и поработать ещё. Но я готов играть.

Амирхоссейн Эсфандияр, доигровщик ВК «Урал»
Фото №1 - К ВК «Урал» присоединился иранский новичок Амирхоссейн Эсфандияр

Уфимцы стартовали в Суперлиге гостевым поражением от «Динамо-ЛО» – 1:3. В это воскресенье волейбольный клуб «Урал» проведёт свою первую домашнюю игру в новом сезоне. Соперником уфимской команды станет «Белогорье». Матч пройдёт на стадионе «Динамо» 9 октября и начнется в 17:00.

Посмотрим, кто у нас будет на площадке. Те игроки, кто есть на тренировке, сейчас тренируются, надеемся на Амира, на Макси, на Рому Жося, на Гуцалюка.

Юрий Лисицкий, главный тренер ВК «Урал»
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