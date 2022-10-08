В Уфе задержали пьяного мужчину за ложное сообщение об опасном предмете

В Уфе на днях было зафиксировано сообщение от мужчины, который сообщил, что в одном из образовательных учреждений ну ул. Летчиков якобы имеется некий опасный предмет. Мужчину удалось найти и задержать.

По информации пресс-службы МВД по РБ, на место была направлена следственно-оперативная группа, которая обследовала территорию учреждения, но не обнаружила никаких опасных предметов. Позже выяснилось, что телефон, с которого был совершен звонок, принадлежит 37-летнему местному жителю. Ранее он был судим за убийство.