В Уфе задержали пьяного мужчину за ложное сообщение об опасном предмете

В Уфе на днях было зафиксировано сообщение от мужчины, который сообщил, что в одном из образовательных учреждений ну ул. Летчиков якобы имеется некий опасный предмет. Мужчину удалось найти и задержать.

Фото №1 - В Уфе задержали пьяного мужчину за ложное сообщение об опасном предмете

По информации пресс-службы МВД по РБ, на место была направлена следственно-оперативная группа, которая обследовала территорию учреждения, но не обнаружила никаких опасных предметов. Позже выяснилось, что телефон, с которого был совершен звонок, принадлежит 37-летнему местному жителю. Ранее он был судим за убийство.

Горожанин был доставлен в Отдел полиции №4 для выяснения всех обстоятельств. На момент задержания мужчина был сильно пьян. Сотрудники провели ряд мероприятий для сравнения голоса звонившего и 37-летнего подозреваемого.

Пресс-служба МВД по РБ

Также сообщается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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