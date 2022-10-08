В Башкирии при столкновении авто с электроопорой пострадали три человека

В Башкирии ночью 7 октября произошло ДТП, в котором автомобиль наехал на электроопору. Известно, что пострадали три человека.

ДТП было совершено на ул. Вокзальной в Салавате. Автомобиль марки «Форд» столкнулся с электроопорой, в результате чего госпитализировали троих. Женщина 1998 года рождения попала в реанимацию. Мужчину 1991 года рождения доставили в травматологическое отделение, еще один пострадавший 1991 года рождения направлен на амбулаторное лечение.