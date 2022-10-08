В Уфе отметили снижение числа обращений по вопросам отопления

В Уфе, по данным Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору, отмечается снижение числа обращений по вопросам отопления, которые поступают через кол-центр.

За первые восемь дней отопительного сезона операторы отработали свыше 3,6 тысяч заявок, в прошлом же году за тот же период было принято более восьми тысяч заявок. Также добавлено, что снизилось и число обращений в Уфе по вопросам пуска отопления.