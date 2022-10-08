В Башкирии в результате опрокидывания погрузчика погиб мужчина

В Белебеевском районе Башкирии произошло ДТП, ставшее причиной смерти человека. По данным ГИБДД РБ, происшествие зафиксировано на ул. Кольцевой в деревне Шаровка.

Известно, что примерно в восемь часов вечера 7 октября мужчина, 56-летний местный житель, находясь за рулем погрузчика К-701, не справился с управлением и съехал в кювет, где транспорт опрокинулся. Такова одна из версий.