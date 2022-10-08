В России сохраняется тенденция снижения суточного прироста новых фактов Covid-19

В России в течение двух недель наблюдается снижение суточного прироста новых фактов коронавируса, о чем говорится в официальных федеральных данных.
По состоянию на 8 октября, в стране выявили 20 571 новых случаев заражения коронавирусом, а за весь период – 21 184 513 случаев. Госпитализировано за прошедшие сутки 2 174 человек.
Всего с начала пандемии выписали по выздоровлению 20 385 431 пациентов, в том числе 38 289 – за сутки. Скончались от коронавируса за весь период пандемии 388 097 пациентов, из них за сутки – 106.