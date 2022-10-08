В Башкирии на реке столкнулись два маломерных катера

В Башкирии на реке Уфа произошло столкновение двух маломерных судов. По данным МЧС республики, за медпомощью обратился только один человек.

Сообщение о происшествии на водном объекте возле села Атамановка в Караидельском районе Башкирии поступило в МЧС утром 8 октября. Столкнулись на реке лодки BESTER-480 open и АМУР. В общей сложности на бортах обоих катеров находились в этот момент 5 человек.

Обратился за помощью медработников мужчина 1989 года рождения, после осмотра его отпустили домой.