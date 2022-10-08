Бойцам батальона им. Шаймуратова привезли посылки и письма из дома

Об этом в своих соцсетях написал Радий Хабиров. Он отметил, что его советник Алик Камалетдинов добрался до места дислокации подразделения. На передовой он находится вместе с отцом Виктором и Хамзой-хазратом.
«Привезли нашим бойцам посылки и письма из дома. Общаются с парнями, поддерживают их морально и психологически», – написал об этом в соцсетях Глава Башкортостана. Руководитель региона добавил, что идет сбор информации о нуждах бойцов. Формируется гуманитарный конвой, который скоро отправится на передовую.