В Уфе расширили перечень адресатов получения посылок для мобилизованных

В уфимских пунктах приема и отправки посылок для наших бойцов расширен перечень адресатов. Теперь отправить необходимые вещи можно не только тем, кто мобилизован, но и для добровольцев башкирских батальонов имени Минигали Шаймуратова и имени Александра Достовалова.
Чтобы бандероль гарантированно дошла до получателя, необходимо указать его данные. Передать военнослужащим можно самое необходимое: термобелье, перчатки, шапки, спальники, дождевики, фонари, личные средства гигиены. Помимо районных администраций, посылки отправить можно и в клубе для детей, подростков и молодежи Советского района.
Наших бойцов в Казани, призванных в рамках частичной мобилизации, посетила делегация из Мечетлинского района. «Настрой у ребят боевой, держатся вместе, проходят боевое слаживание», – рассказал в своих соцсетях глава Мечетлинского района Анис Асадуллин. Делегация привезла ребятам продукты питания, средства личной гигиены, бытовые принадлежности, одежду и посылки от родных.