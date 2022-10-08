В Уфе расширили перечень адресатов получения посылок для мобилизованных

В уфимских пунктах приема и отправки посылок для наших бойцов расширен перечень адресатов. Теперь отправить необходимые вещи можно не только тем, кто мобилизован, но и для добровольцев башкирских батальонов имени Минигали Шаймуратова и имени Александра Достовалова.