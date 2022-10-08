В преддверии Дня Республики Башкортостан в Уфе прошел музыкальный флешмоб

Практически во всех конц исполняем эту песню. Она очень знаменита, она очень красивая, мы ее, конечно, любим. По ритму и характеру она и боевая, и в то же время она и лирическая. Она дает патриотический настрой.

Индира Асадуллина, художественный руководитель музыкально-литературного лектория Башгосфилармонии им. Х.Ахметова