В преддверии Дня Республики Башкортостан в Уфе прошел музыкальный флешмоб

Сегодня в разных точках Уфы прошел музыкальный флешмоб. Творческие коллективы вышли на улицы города, чтобы исполнить песню «Шаймуратов генерал».

На площадке «Арт-квадрата» выступили артисты Башгосфилармонии. Под аккомпанемент баяна и курая они несколько раз спели знаменитую композицию. Песню они посвятили родному Башкортостану в преддверии Дня республики, а также всем землякам, находящимся в зоне специальной военной операции.

Практически во всех конц исполняем эту песню. Она очень знаменита, она очень красивая, мы ее, конечно, любим. По ритму и характеру она и боевая, и в то же время она и лирическая. Она дает патриотический настрой. 

Индира Асадуллина, художественный руководитель музыкально-литературного лектория Башгосфилармонии им. Х.Ахметова

С огромным удовольствием участвуем в этой прекрасной акции. С удовольствием исполнили песню. Она на сегодня очень актуальна.

Рафис Сирусин, артист Башгосфилармонии им. Х.Ахметова

На площадку возле торгового центра «Планета» вышли артисты Городского дворца культуры и ансамбля «Мирас». У Гостиного двора композицию исполнили коллективы ансамбля Файзи Гаскарова, Башдрамтеатра и Башоперы. На всех точках велась видеосъемка. В скором времени на просторах Интернета появятся ролики музыкального флешмоба.

Мы исполнили с коллегами песню «Шаймуратов генерал». Мы поддерживаем ребят, которые защищают нашу Родину. 

Загир Исянчурин, заслуженный артист Республики Башкортостан
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