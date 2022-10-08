В преддверии Дня Республики Башкортостан в Уфе прошел музыкальный флешмоб

Сегодня в разных точках Уфы прошел музыкальный флешмоб. Творческие коллективы вышли на улицы города, чтобы исполнить песню «Шаймуратов генерал».
На площадке «Арт-квадрата» выступили артисты Башгосфилармонии. Под аккомпанемент баяна и курая они несколько раз спели знаменитую композицию. Песню они посвятили родному Башкортостану в преддверии Дня республики, а также всем землякам, находящимся в зоне специальной военной операции.
На площадку возле торгового центра «Планета» вышли артисты Городского дворца культуры и ансамбля «Мирас». У Гостиного двора композицию исполнили коллективы ансамбля Файзи Гаскарова, Башдрамтеатра и Башоперы. На всех точках велась видеосъемка. В скором времени на просторах Интернета появятся ролики музыкального флешмоба.