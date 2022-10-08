В Уфе работает мультимедийный интерактивный музей на колёсах «Каникулы в Арктике»

Уфимцы и гости города могут провести «Каникулы в Арктике». Так называется мультимедийный интерактивный музей на колёсах. В рамках празднования Года культурного наследия народов России совместно с Музеем полярников имени Альбанова проходит эколого-просветительский марафон. Экспозиция стартовала из Москвы и уже побывала в Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Екатеринбурге.

И это не ради приручения, а чтобы сохранить белых медведей в дикой природе. Животное занесено в Международную «Красную книгу». Дети могут окунуться в Арктику, не уезжая за тысячи километров. Она сама приехала к ним в мобильном музее.

Посетителей знакомят с животными Арктики, рассказывают и показывают, как проходит работа арктических научных экспедиций.

Арктика – не только красивая природа, животные, но и северные народы со своими неповторимыми традициями. Побывать дома у представителей коренного населения можно, зайдя в чум. Здесь же гостям показывают, как делают изделия из оленьей кожи.

Настоящую жизнь полярников, признаются они сами, показать всё же невозможно. Её нужно прочувствовать. Но в музее на колёсах приоткроют дверь в увлекательную жизнь Арктики.