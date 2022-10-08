В Аскинском районе Башкирии открыли мост

Прямое автомобильное сообщение с населёнными пунктами восстановлено. В Аскинском районе открыли мост через реку Тюй. Он расположен вблизи села Кашкино и соединяет сразу пять деревень.

Это жизненно важный объект для населенных пунктов Гумбино, Новый Суюш, Амирово и Бильгиш, ведь практически все социальные учреждения, то есть школа, садик, врачебная амбулатория, администрация и сельский Дом культуры, расположены на противоположному берегу реки.