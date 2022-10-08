В Зианчуринском районе отремонтировали сельский Дом культуры

Культура по-новому. В селе Новопетровское Зианчуринского района обновили местный ДК. Оборудовали зрительный зал современной световой и звуковой техникой. Мебель, сценические костюмы, музыкальные инструменты, оргтехника в Доме культуры теперь тоже новые.
В клубе появился микроавтобус, артисты смогут работать на выезде. Для спортивных сельчан закупили тренажеры. На преображение клуба выделено почти 7 миллионов рублей. Село стало победителем федерального проекта «Культура малой родины». На средства из местного бюджета в здании провели капитальный ремонт.
Клуб был построен 50 лет назад, здание типовое. Для сельчан это излюбленное место проведения досуга – действует несколько творческих коллективов. Для жителей Новопетровского обновленное пространство стало подарком ко Дню Республики.