Эксперты назвали финансирование строительства студенческого кампуса в Уфе беспрецедентным

Сейчас только вышел с совещания с министром высшего образования и науки Российской Федерации Валерием Фальковым. Хочу поделиться: окончательно решены все вопросы финансирования нашего кампуса. Это большой проект для нас. Для республики, для высшего образования. Это порядка 170 тысяч кв. метров. Это 20 миллиардов инвестиций. 60 процентов – федеральные инвестиции. Первые результаты мы дадим в следующем году. Республика должна развиваться, несмотря на вызовы. Для студентов и учителей это огромное достижение. Двигаемся дальше.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан