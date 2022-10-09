Эксперты назвали финансирование строительства студенческого кампуса в Уфе беспрецедентным

20 миллиардов рублей для студенческого кампуса. Со следующего года в республике начнется реализация одного из самых масштабных проектов – строительство Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Окончательное решение о возведении было принято в Москве на совещании с участием главы республики. Радий Хабиров отметил, что порядка 12 миллиардов – это средства, выделенные из федеральной казны. Эксперты уже назвали такие объемы вложений в науку Башкортостана беспрецедентными.
Геномный центр, оранжерею, склады и снесут, чтобы построить. Разберут также завод имени Кирова, загораживающий живописный вид. Общая площадь научно-образовательного центра, таким образом, составит порядка 170 тысяч квадратных метров. В центре постройки стилобат с семью башнями – отсылка к цветку курая. Их окольцует между собой аудиторно-лабораторный блок.
Студенческий кампус – история не про общежития. «Прежде всего мы создаем современную научно-образовательную среду мирового уровня, пространство для жизни, учебы, науки, спорта и культуры», – отметил Радий Хабиров в своих социальных сетях. Глава региона сообщил о принятом решении строительства НОЦ в Уфе.
Под Евразийский научно-образовательный центр отдали лучшую площадку в Уфе на южном склоне реки Белой, вблизи основных вузов Башкортостана. Настоящим прорывом назвали эксперты такое беспрецедентное финансовое вливание в науку Башкортостана
Первая очередь стройки предполагает реконструкцию здания IQ-парка. Интеллектуальный центр будет максимально открыт для горожан. Возведение остальных объектов начнется в 2025 году. Одновременно в кампусе смогут проживать более 3,5 тысяч студентов – НОЦ закроет потребность в общежитиях. Еще больше мест создадут для занятий научной работой. Тематические лаборатории, коворкинг-площадки и даже фудкорт – Евразийский научно-образовательный центр станет совершенно новым вектором в образовании.
IQ-парк можно считать точкой входа в кампус. Доступным местом для посещения Евразийский центр станет также для жителей региона и гостей. Проект в ближайшее время должен пройти экспертизу в правительстве страны. Развернется одна из самых масштабных строек республики уже на следующий год.