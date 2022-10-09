Невеста из Башкирии приехала к мобилизованному жениху, чтобы заключить брак

Дорога под венец длиной в 750 километров. Невеста из Дюртюлинского района вместе с мобилизованным возлюбленным сыграла свадьбу в Саратовской области. Расписаться со своей второй половинкой в мирное время, как планировали, они не успели. Пришлось вызволять жениха прямо из военной части, но только на несколько часов. Под венец невеста пошла без пышного платья, фаты и родственников. История одной свадьбы во время спецоперации – в нашем репортаже.
Последние штрихи перед самым важным днём в жизни каждой невесты. Укладка, макияж, нарядное платье. Через несколько часов Лариса станет женой. И хоть главный день в своей жизни женщина представляла совсем иначе, сегодня время диктует свои условия.
Свадебный багаж у невесты тоже непривычный – продиктован солдатскими нуждами. В коробке тёплые носки, консервы и любимый шоколад жениха. Как вишенка на торте – стопка писем с тёплыми пожеланиями от сына Аяза, от родных и соседей.
Вся процедура от подачи заявления до объявления мужем и женой вместо положенного по закону месяца заняла 30 минут. Из зала бракосочетаний новобрачные отправились на прогулку. Правда, провести первый день семейной жизни в обществе законного мужа Лариса смогла всего несколько часов, потом он вернулся в казарму, а она – домой.
На защиту Родины на этой неделе из республики отправились ещё 85 офицеров запаса, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. На сборном пункте чьи-то мужья, сыновья и отцы. Каждая минута до отправки наполнена объятьями и благословениями родных и близких.
А тем, кто уже отправился на боевое слаживание, собирают приветы из дома. Иглинские женщины вяжут для мобилизованных шерстяные носки. И в каждую пару вкладывают записки с добрыми словами и пожеланиями. Дарят солдатам тепло на расстоянии.
А жители Шариповского сельсовета Кушнаренковского района организовали сбор средств для покупки армейского снаряжения и предметов первой необходимости для своих мобилизованных. За несколько дней собрали почти 200 тысяч рублей.
Помочь башкирским воинам могут теперь и уфимцы. В столице республики открылись девять пунктов приема и отправки посылок для мобилизованных. Оттуда родственники и близкие резервистов могут передать своим мужьям и сыновьям все необходимые вещи.
Помощь оказывают и семьям мобилизованных. В республике продолжает свою работу волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова. Добровольцы не только доставляют им средства первой необходимости, лекарства из аптеки и продукты питания, но и помогают в домашних делах и по хозяйству.
И пока их мужья оберегают страну, сами семьи берегут волонтёры, делая всё, чтобы бойцы со спокойной душой могли выполнять свой воинский долг, не переживая за своих родных и близких.