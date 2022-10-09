Невеста из Башкирии приехала к мобилизованному жениху, чтобы заключить брак

Дорога под венец длиной в 750 километров. Невеста из Дюртюлинского района вместе с мобилизованным возлюбленным сыграла свадьбу в Саратовской области. Расписаться со своей второй половинкой в мирное время, как планировали, они не успели. Пришлось вызволять жениха прямо из военной части, но только на несколько часов. Под венец невеста пошла без пышного платья, фаты и родственников. История одной свадьбы во время спецоперации – в нашем репортаже.

Последние штрихи перед самым важным днём в жизни каждой невесты. Укладка, макияж, нарядное платье. Через несколько часов Лариса станет женой. И хоть главный день в своей жизни женщина представляла совсем иначе, сегодня время диктует свои условия.

Как получил повестку, отправился служить Родине. Хотел, чтобы дома ждала верная жена. Мы его с сыном будем ждать, надеемся на лучшее. Лариса, невеста

Свадебный багаж у невесты тоже непривычный – продиктован солдатскими нуждами. В коробке тёплые носки, консервы и любимый шоколад жениха. Как вишенка на торте – стопка писем с тёплыми пожеланиями от сына Аяза, от родных и соседей.

Вся процедура от подачи заявления до объявления мужем и женой вместо положенного по закону месяца заняла 30 минут. Из зала бракосочетаний новобрачные отправились на прогулку. Правда, провести первый день семейной жизни в обществе законного мужа Лариса смогла всего несколько часов, потом он вернулся в казарму, а она – домой.

На защиту Родины на этой неделе из республики отправились ещё 85 офицеров запаса, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. На сборном пункте чьи-то мужья, сыновья и отцы. Каждая минута до отправки наполнена объятьями и благословениями родных и близких.

Гордость за отца, но одновременно какое-то опустошение. Все-таки это не командировка, а военная спецоперация. А он хоть и ушел на пенсию, все равно, как Родина позвала, сразу пошел. Честно говоря, как-то страшно, но мы верим, что все будет хорошо. Иван и Наталья Стенякины

А тем, кто уже отправился на боевое слаживание, собирают приветы из дома. Иглинские женщины вяжут для мобилизованных шерстяные носки. И в каждую пару вкладывают записки с добрыми словами и пожеланиями. Дарят солдатам тепло на расстоянии.

С момента объявления специальной операции Президентом России Путиным Владимиром Владимировичем на Украине вся республика включилась в акцию по оказанию помощи мобилизованным, добровольцам, детям, населению Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня отправляется вторая партия собранных вещей. Сейчас мы отправляем носки, связанные руками наших иглинских женщин. Людмила Кухтина, председатель женсовета Иглинского района

А жители Шариповского сельсовета Кушнаренковского района организовали сбор средств для покупки армейского снаряжения и предметов первой необходимости для своих мобилизованных. За несколько дней собрали почти 200 тысяч рублей.

Помочь башкирским воинам могут теперь и уфимцы. В столице республики открылись девять пунктов приема и отправки посылок для мобилизованных. Оттуда родственники и близкие резервистов могут передать своим мужьям и сыновьям все необходимые вещи.

Простые жители приносят сюда вещи, лекарства. Мы очень чувствуем поддержку жителей. Эльвера Хайбуллина, пресс-секретарь администрации Дёмского района Уфы

Помощь оказывают и семьям мобилизованных. В республике продолжает свою работу волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова. Добровольцы не только доставляют им средства первой необходимости, лекарства из аптеки и продукты питания, но и помогают в домашних делах и по хозяйству.

Когда приходят и помогают делом и словом, это всегда приятно. Эта помощь всегда будет к месту. Резеда Полякова, супруга мобилизованного