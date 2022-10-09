Агропромышленная выставка «Золотая осень» в Москве: итоги для Башкирии

Председатель правительства России Михаил Мишустин положительно оценил динамику развития сельского хозяйства в Башкортостане. Потенциал башкирского агропрома Радий Хабиров презентовал премьер-министру страны на выставке «Золотая осень» в Москве. Главное достижение отрасли в этом году – это намолоченные 5 миллионов тонн зерна, притом что потребности внутреннего рынка республики меньше половины данного объема. Перед региональным Минсельхозом стоит задача запустить производства по глубокой переработке зерна.
Небывалый урожай зерновых за последние 30 лет. Башкортостан встает в один ряд с самыми хлебными регионами страны. Республика сумела не допустить дефицита продуктов питания в разгар пандемии и обеспечила свою продовольственную безопасность. Презентуя потенциал башкирского агропрома премьер-министру России Михаилу Мишустину, Радий Хабиров отмечает: залог богатого урожая – новая техника, работающая на полях. Модернизация автопарка сельского хозяйства успешно ведется и за счет Росагролизинга.
По объёмам поставок техники республика стабильно занимает первые места в стране. Между тем хлебом Башкортостан теперь способен накормить еще пару регионов, ведь внутренние потребности рынка – 2 миллиона тонн зерна в год, собрано же в 2,5 раза больше. Ключевая проблема аграриев – как сохранить такие объемы урожая до установления рентабельных цен.
То есть к следующему сезону аграрии могут подойти во всеоружии. Были бы только средства на закупку. Завод уже строится под Уфой. Крупнейший машиностроительный холдинг «Амкодор» будет производить здесь ежегодно до 40 зерносушильных комплексов. К тому же в республике будут собирать не менее 50 гусеничных тракторов Минского завода. Вклад Башкортостана уже был оценен в части импортозамещения. Так, в ходе встречи с Михаилом Мишустиным белорусский премьер-министр Роман Головченко отметил, что союз с Башкортостаном позволяет нашим странам противостоять внешнему давлению со стороны недружественных государств.
В то же время башкирский агропром нацелены поставить на новые экономические рельсы. Отдавать урожай в виде зерна – это значит быть сырьевым придатком других регионов и стран. Региональный Минсельхоз стремится к новой модели – безотходному производству путем глубокой переработки.
Аграрии ждут не только комфортных цен на свою продукцию, но и условий труда и жизни. И здесь республику вновь поставили в пример. По количеству финансовых средств по федеральной программе комплексного развития сельских территорий Башкортостан занимает второе место в России. А это стабильно 1,5-2 миллиарда в год на детсады, школы, ФОКи и спортплощадки даже в отдаленных деревнях, где есть сельское хозяйство. В разговоре с Михаилом Мишустиным Радий Хабиров поблагодарил руководство страны и за сельскую ипотеку. Отныне он бессрочная. Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы. Финансирование намерены увеличить. При этом ставка останется прежней – не выше 3% в год.