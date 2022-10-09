Агропромышленная выставка «Золотая осень» в Москве: итоги для Башкирии

Председатель правительства России Михаил Мишустин положительно оценил динамику развития сельского хозяйства в Башкортостане. Потенциал башкирского агропрома Радий Хабиров презентовал премьер-министру страны на выставке «Золотая осень» в Москве. Главное достижение отрасли в этом году – это намолоченные 5 миллионов тонн зерна, притом что потребности внутреннего рынка республики меньше половины данного объема. Перед региональным Минсельхозом стоит задача запустить производства по глубокой переработке зерна.

Небывалый урожай зерновых за последние 30 лет. Башкортостан встает в один ряд с самыми хлебными регионами страны. Республика сумела не допустить дефицита продуктов питания в разгар пандемии и обеспечила свою продовольственную безопасность. Презентуя потенциал башкирского агропрома премьер-министру России Михаилу Мишустину, Радий Хабиров отмечает: залог богатого урожая – новая техника, работающая на полях. Модернизация автопарка сельского хозяйства успешно ведется и за счет Росагролизинга.

По объёмам поставок техники республика стабильно занимает первые места в стране. Между тем хлебом Башкортостан теперь способен накормить еще пару регионов, ведь внутренние потребности рынка – 2 миллиона тонн зерна в год, собрано же в 2,5 раза больше. Ключевая проблема аграриев – как сохранить такие объемы урожая до установления рентабельных цен.

Мы должны выйти на объемы не менее 4 млн тонн зерна в год, с этой целью необходимы заводы по производству сушилок. Такой мы строим с нашими белорусскими партнерами. Первая продукция будет выпущена летом 2023 года. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

То есть к следующему сезону аграрии могут подойти во всеоружии. Были бы только средства на закупку. Завод уже строится под Уфой. Крупнейший машиностроительный холдинг «Амкодор» будет производить здесь ежегодно до 40 зерносушильных комплексов. К тому же в республике будут собирать не менее 50 гусеничных тракторов Минского завода. Вклад Башкортостана уже был оценен в части импортозамещения. Так, в ходе встречи с Михаилом Мишустиным белорусский премьер-министр Роман Головченко отметил, что союз с Башкортостаном позволяет нашим странам противостоять внешнему давлению со стороны недружественных государств.

Чем отличается ваша республика от всех остальных? Здесь настолько профессиональная команда руководителей, начиная с главы, премьер-министра, настолько быстро и оперативно принимаются решения, насколько они выверены, профессиональны. Потому я даже не удивляюсь, что сроки, которые назывались, будут выдержаны. Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор»

В то же время башкирский агропром нацелены поставить на новые экономические рельсы. Отдавать урожай в виде зерна – это значит быть сырьевым придатком других регионов и стран. Региональный Минсельхоз стремится к новой модели – безотходному производству путем глубокой переработки.

70-80 центнеров с поля – это мы умеем, а нужно глубже – не просто комбикорма, а новые технологии. Пока цена некомфортная, к январю поднимется. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан