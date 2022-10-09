Как жителям Башкирии принять участие в программе бесплатной догазификации?

Газ бесплатно. Единый оператор доводит его до населённого пункта за счёт своих средств. До 2025 года в Башкортостане планируют построить 163 газопровода в сёлах и ещё 71 между ними. На неделе тему обсуждали на совещании с участием глав администраций районов и городов, которое провёл премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Если будущий пользователь относится к льготной категории граждан, предусмотрена компенсация. Поддержку можно получить, собрав необходимый пакет документов. А подать заявку – лично в офисах или онлайн. Так поступила многодетная семья из Нуримановского района.
Начинающий повар зажигает плиту только под присмотром мамы. 7-летняя Амина Гильмутдинова – самая старшая помощница в семье. И у первоклассницы уже есть фирменное блюдо.
Готовили на газу и раньше, только прежде использовали баллоны. По словам Гильмутдиновых, это было не только более затратно, но и доставляло проблемы при эксплуатации.
Как многодетная семья Гильмутдиновы получили финансовую поддержку. 4 месяца назад отправили заявку на получение сертификата. В населённом пункте уже был проведён газ, и специалисты довели его до участка.
Сроки зависят от наличия распределительного газопровода. Время строительно-монтажных работ может продлиться из-за имеющейся инфраструктуры или особенностей ландшафта.
Если в населённом пункте газ есть и его нужно только довести до дома, существует несколько вариантов решения вопроса. Подать заявку можно через личный кабинет на сайте Газпрома, через Госуслуги, письмом на почту или же лично в единых клиентских центрах и в офисах МФЦ. Для этого нужно собрать необходимый пакет документов.
В Башкортостане программа по доведению голубого топлива до пользователей действует до 2025 года. Есть время, чтобы получить субсидии и льготы. Мечты осуществляют по всей республике. Входит ли населённый пункт в программу догазификации, можно проверить на интерактивной карте официального портала единого оператора газификации в России.