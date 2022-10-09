Как жителям Башкирии принять участие в программе бесплатной догазификации?

Газ бесплатно. Единый оператор доводит его до населённого пункта за счёт своих средств. До 2025 года в Башкортостане планируют построить 163 газопровода в сёлах и ещё 71 между ними. На неделе тему обсуждали на совещании с участием глав администраций районов и городов, которое провёл премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Если будущий пользователь относится к льготной категории граждан, предусмотрена компенсация. Поддержку можно получить, собрав необходимый пакет документов. А подать заявку – лично в офисах или онлайн. Так поступила многодетная семья из Нуримановского района.