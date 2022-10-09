Более 50 договоренностей: итоги визита в Турцию делегации из Башкирии

В Башкортостане построят турецкий завод по производству газовых котлов и отопительных радиаторов.А в Турции уже наши бизнесмены намерены наладить выпуск пружин для железнодорожных вагонов. На этой неделе в Стамбул с бизнес-миссией отправилась делегация из Башкортостана. За два дня работы башкирские бизнесмены провели с потенциальными партнёрами более 150 деловых встреч.
Одна сторона предлагает свои товары и услуги, другая проговаривает условия, на которых готова сотрудничать. В некоторых случаях речь идет даже о возможном совместном производстве. В формате B2B наши предприниматели ведут переговоры с представителями турецкого бизнес-сообщества. В одном зале сразу 50 башкирских бизнесменов, представляющих 30 компаний. За три часа они проводят более 120 переговоров.
Нефтегазовый сектор, АПК, лёгкая промышленность, строительство, мебель и другие точки соприкосновения. На переговоры с потенциальными партнёрами в Турцию прилетели предприниматели, работающие в разных отраслях. В рамках бизнес-миссии состоялась и встреча с представителями Союза машиностроителей Турции. Предприниматели этой страны готовы частично занять освободившуюся нишу в связи с уходом с российского рынка ряда западных партнеров. Проще говоря, производить столь необходимые для машиностроения Башкортостана комплектующие.
Сотрудничество турецких компаний с башкирскими продолжается не первый год. К примеру, Уральский пружинный завод, что в Белорецке, уже поставлял свою продукцию для производства турецких железнодорожных вагонов. Здесь же в рамках бизнес-миссии подписано новое соглашение, пока на сумму в один миллион долларов. Это серьёзное начало, считают предприниматели, учитывая, что речь идет о выигранном государственном тендере.
Холдинг «Санико групп» хочет разместить свое производство на территории Башкортостана. Известная турецкая компания намерена выпускать в республике радиаторы и газовые котлы.
В Стамбуле состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала нашей республики. Участников переговоров двух стран по видеосвязи поприветствовал Радий Хабиров. Глава региона сделал акцент на давние дружественные отношения Башкортостана и Турции.
4,6 млрд долларов составляет внешний товарооборот Башкортостана с зарубежными странами. Турция при этом является важнейшим экономическим партнером нашей республики, отметил Радий Хабиров. Также глава региона призвал турецких бизнесменов активнее инвестировать в Башкортостан.
Турция, как и Башкортостан, находится на стыке двух частей света. Переговоры как раз проходили на берегу Босфора, который разделяет Стамбул на Европу и Азию. Издревле пролив считается одним из важнейших торгово-экономических путей не только для Турции, но и для нашей страны, поэтому участники бизнес-миссии надеются, что это место ещё больше сблизит их.
Не только в торгово-экономической, но и в других сферах необходимо укреплять партнёрские отношения, отметили участники переговоров. К примеру, мэр турецкого Эрзурума хочет сотрудничать с нашей республикой в культурном и спортивном направлениях, а с Уфой в будущем и вовсе стать городами-побратимами.
Всего же по итогам двухдневной работы башкирской делегации в Турции было достигнуто более 50 договоренностей. Ряду наших компаний удалось решить сразу два очень важных вопроса, которые касаются как импорта, так и экспорта продукции.