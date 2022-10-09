Более 50 договоренностей: итоги визита в Турцию делегации из Башкирии

В Башкортостане построят турецкий завод по производству газовых котлов и отопительных радиаторов.А в Турции уже наши бизнесмены намерены наладить выпуск пружин для железнодорожных вагонов. На этой неделе в Стамбул с бизнес-миссией отправилась делегация из Башкортостана. За два дня работы башкирские бизнесмены провели с потенциальными партнёрами более 150 деловых встреч.

Одна сторона предлагает свои товары и услуги, другая проговаривает условия, на которых готова сотрудничать. В некоторых случаях речь идет даже о возможном совместном производстве. В формате B2B наши предприниматели ведут переговоры с представителями турецкого бизнес-сообщества. В одном зале сразу 50 башкирских бизнесменов, представляющих 30 компаний. За три часа они проводят более 120 переговоров.

Безусловно, Башкортостан сделал правильно – в таких мероприятиях важнее всего именно получить живые контакты, тем более если брать в расчёт турецкий народ, они всё-таки больше именно за живое общение. Артур Леонтьев, руководитель стамбульского отделения торгового представительства России в Турции

Нефтегазовый сектор, АПК, лёгкая промышленность, строительство, мебель и другие точки соприкосновения. На переговоры с потенциальными партнёрами в Турцию прилетели предприниматели, работающие в разных отраслях. В рамках бизнес-миссии состоялась и встреча с представителями Союза машиностроителей Турции. Предприниматели этой страны готовы частично занять освободившуюся нишу в связи с уходом с российского рынка ряда западных партнеров. Проще говоря, производить столь необходимые для машиностроения Башкортостана комплектующие.

Наша цель – усиливать торговые отношения с башкирскими друзьями и коллегами. У них есть планы касаемо машиностроения Турции, у нас есть планы в отношении Башкортостана. Мы должны делать более смелые и быстрые шаги, поддерживая друг друга. Селим Генджер, президент Ассоциации машиностроителей Турции

Сотрудничество турецких компаний с башкирскими продолжается не первый год. К примеру, Уральский пружинный завод, что в Белорецке, уже поставлял свою продукцию для производства турецких железнодорожных вагонов. Здесь же в рамках бизнес-миссии подписано новое соглашение, пока на сумму в один миллион долларов. Это серьёзное начало, считают предприниматели, учитывая, что речь идет о выигранном государственном тендере.

Турецкий рынок не такой большой, как российский, однако в Турции в последнее время принято решение развивать железнодорожную сеть и делаются большие инвестиции в этом направлении. Мы тоже хотим внести свой вклад в этот масштабный проект. Каан Кенан Озъюрт, представитель ООО «Уральский пружинный завод» в Турции

Холдинг «Санико групп» хочет разместить свое производство на территории Башкортостана. Известная турецкая компания намерена выпускать в республике радиаторы и газовые котлы.

Мы еще в 2020 году приняли решение инвестировать в Башкортостан, и мы получили очень хорошую поддержку от вашей республики в этом вопросе. Мы планируем на территории индустриально парка «Уфимский» и особой экономической зоны «Алга» построить завод на 350 тысяч квадратных метров. Несими Фатиноглу, председатель правления холдинга «Санико групп»

В Стамбуле состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала нашей республики. Участников переговоров двух стран по видеосвязи поприветствовал Радий Хабиров. Глава региона сделал акцент на давние дружественные отношения Башкортостана и Турции.

Турция – важнейший экономический партнёр нашей республики. За последние 30 лет турецкие строители реализовали у нас проекты на сотни миллионов долларов, растёт товарооборот, по итогам прошлого года он увеличился вдовое – до 208 миллионов долларов. Мы мощный промышленный и инновационный центр России. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

4,6 млрд долларов составляет внешний товарооборот Башкортостана с зарубежными странами. Турция при этом является важнейшим экономическим партнером нашей республики, отметил Радий Хабиров. Также глава региона призвал турецких бизнесменов активнее инвестировать в Башкортостан.

Турция, как и Башкортостан, находится на стыке двух частей света. Переговоры как раз проходили на берегу Босфора, который разделяет Стамбул на Европу и Азию. Издревле пролив считается одним из важнейших торгово-экономических путей не только для Турции, но и для нашей страны, поэтому участники бизнес-миссии надеются, что это место ещё больше сблизит их.

Не только в торгово-экономической, но и в других сферах необходимо укреплять партнёрские отношения, отметили участники переговоров. К примеру, мэр турецкого Эрзурума хочет сотрудничать с нашей республикой в культурном и спортивном направлениях, а с Уфой в будущем и вовсе стать городами-побратимами.

Дай бог, когда мы станем побратимами, мы будем ездить чаще друг к другу с деловыми визитами, наши спортивные команды будут проводить товарищеские встречи, допустим, футбольные команды. У нас есть горнолыжный центр, у нас могут проводить сборы башкирские спортсмены и наоборот. Мехмет Секмен, мэр г. Эрзурум /Турция/