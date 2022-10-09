«Безмерно благодарны Башкортостану»: как республика помогает восстанавливать города в ЛНР

Наши строители восстанавливают инфраструктуру в Луганской Народной Республике. Специалисты из разных уголков Башкортостана сейчас трудятся в городах Красный Луч и Петровское. В последнем республика дала вторую жизнь разрушенной школе. По поручению Радия Хабирова капитальный ремонт здания начали 4 месяца назад. Трудятся в Донбассе и башкирские врачи: пятая вахта медиков сменила предыдущую, врачи работают в Красном Луче по 30 дней. Слава о наших медиках давно вышла за пределы Донбасса. На коллективные медосмотры к ним приезжают и с других освобожденных территорий. Обо всем подробнее – в нашем специальном репортаже.
Для Кирилла Кондруцкого это последний учебный год. Готовился будущий выпускник к нему особенно. В 11 класс мальчик пошел уже в обновленную школу имени генерал-майора Минигали Шаймуратова, которую отреставрировала наша республика. Школьную форму родители 7-летней Мирославы заказывали в Красном Луче. Девочка ждала ее две недели. До своего первого звонка она буквально считала дни.
Сама школа 1934 года постройки. До мая этого года от здания оставались только фасад и кровля. Вторую жизнь учреждению дала наша республика. По поручению Радия Хабирова капитальный ремонт школы начали 4 месяца назад. Сюда было отправлено более 30 колон гуманитарного груза со стройматериалами из Башкортостана. Школу готовили к запуску порядка 500 человек. Помогали все: сами ученики, преподаватели и местные жители. Приехали рабочие из Башкортостана, среди которых и известный уфимский дворник Юра.
Этот День знаний выдался для Петровского особенным. Строители завершили капитальный ремонт в рекордные сроки, удалось запустить учебный процесс и провести самую масштабную линейку в городе за последние 10 лет.
Радий Хабиров по видеосвязи из школы имени генерала Кусимова Абзелиловского района поздравил жителей Петровского с открытием. Вместе с башкирскими учениками руководитель Башкортостана пообещал приехать с экскурсией в обновленное учебное учреждение, а также на место гибели легендарного генерала Шаймуратова.
Новая мебель, интерактивные доски и современные компьютеры. В одном блоке большая столовая, в другом спортзал. Была проведена электропроводка, системы пожарной безопасности, водоснабжения и водоотведения.
Официально учебный процесс запущен, ребята на уроках, рабочие строительного отряда имени Шаймуратова перешли на другие объекты. Командировки для тех, кто едет на Донбасс по зову сердца, продолжаются. Пятая вахта медиков сменила предыдущую. Врачи работают в Красном Луче по 30 дней. Часть из них остается и на последующие смены. С предыдущей смены на Донбассе остались 8 человек. А кто-то здесь и с первой, как, например, кардиолог Рафаэль Кутдусов. Специалист Республиканского кардиоцентра помогает жителям Донбасса уже несколько месяцев.
Всего в пятой бригаде на Донбасс прибыл 21 медик. Во взрослой поликлинике принимают врачи функциональной диагностики, специалист УЗИ, отоларинголог, окулист и эндокринолог.
А это уже детская Краснолучская городская больница. Находится она в 50 метрах от взрослой. Здесь работают 8 медиков из Башкортостана, среди них узкоспециализированные врачи, такие как ЛОР, окулист, хирург, невролог и травматолог.
Ирина Чендулаева работает в Красном Луче два месяца. Она хирург детской больницы №17 в Уфе. Помочь жителям Донбасса посчитала своим долгом, тем более самым маленьким пациентам. Последние специалисты детской хирургии покинули территорию ЛДНР еще 8 лет назад, с началом военных действий.
Слава о башкирских врачах давно вышла за пределы Донбасса. На коллективные медосмотры к ним приезжают из других освобожденных территорий. В школах Мелитополя Запорожской области даже организовали автобусные туры к узкоспециализированным врачам из Башкортостана.
Среди тех, кто спасает жизни, есть и те, кто помогает появиться новой. Лена Рифовна – врач-неонатолог из Республиканской детской клинической больницы – с юности хотела стать военным врачом. Осуществить мечту удалось два месяца назад благодаря командировке в Донбасс. Врач помогла появиться на свет свыше 60 новорожденным.
Кроме того, в Краснолучской больнице имени Известий работает самый редкий для этого города специалист – реаниматолог, и тоже из Уфы. В этом же здании башкирские врачи и живут в течение месяца. Вахта для них подходит к концу, тем временем для башкирских строителей она только начинается.
Город Красный Луч в Донбассе находился под обстрелом ВСУ практически неделю. На эту промзону, где находился склад боеприпасов наших вооруженных сил, попала ракета «Точка У». В результате взрыва пострадали близлежащие дома, от некоторых них ничего не осталось. Погибли десятки людей, гражданские, военные. А также было разрушено почти 500 построек. Среди них почти сотня многоквартирных домов и 12 социальных объектов. Наша республика взяла на себя обязательство по восстановлению 25 зданий. Первым делом строители начали ремонтировать школы и детские сады.
Наши строители приехали восстанавливать инфраструктуру в Луганскую Народную Республику. Специалисты из разных уголков Башкортостана сейчас трудятся в Красном Луче и Петровском. Строители восстанавливают фасады и кровли, разрушенные в результате обстрелов. Устанавливают окна, которые выбило из-за взрывной волны после детонации склада боеприпасов. Но кроме боевых объектов, таких 10, наша республика помогает восстанавливать и 15 аварийных построек, ремонт которых не производился десятилетиями.
С инфраструктурой в Донбассе были проблемы и до начала военных действий, эти события только усугубили ситуацию. Например, с дорогами. Остатки ровного покрытия уничтожили танки и большегрузная техника, нового асфальта не было, как и рабочей силы. Но этот вопрос был решен, когда в ЛНР отправился седьмой гуманитарный конвой. По поручению Радия Хабирова сюда привезли целый асфальтобетонный завод и 70 тонн холодного асфальта. Конструкцию возвели в рекордные сроки, всего за две недели.
Мощность предприятия оценивается почти в 1000 тонн асфальта в сутки. На заводе трудится уже 4 смена дорожников-добровольцев. Груженный асфальтом самосвал отправляется в «поля», где работают бригады башкирских рабочих. Основные силы уходят на восстановление трассы от города Петровское до села Ивановка. Здесь необходимо проложить почти 7 километров нового покрытия.
Все командированные рабочие находятся здесь по зову сердца. У каждого свои причины. Например, Дмитрий Хакимов из Учалов среди первых, кто вызвался на вахту в ЛНР. Именно здесь, вблизи города Петровское, в составе 112-й Башкавдивизии воевал его дедушка – майор Галимов Ахмед Мухамадеевич.
На этой дороге ремонт не проводился около 30 лет. Из-за образовавшихся ям местные жители добирались до Петровского объездными путями, кто-то даже предпочитал такой трассе поле. Дорожные строители начали чинить дорогу с самых проблемных участков.
Вторая бригада дорожников работает в Красном Луче. Согласно плану, сотрудники Башкиравтодора должны привести в порядок 20 дорог местного значения и 6 республиканского. Сроки поставлены до конца октября этого года.