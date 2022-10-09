«Безмерно благодарны Башкортостану»: как республика помогает восстанавливать города в ЛНР

Безмерно благодарны Башкортостану за всю помощь, которая нам оказывается, Радию Фаритовичу, всем неравнодушным. Теперь эта школа совершенно новая, необыкновенная, прекрасная. Это огромная поддержка Башкортостана.

Гузель Серова, директор школы №22 им. М. Шаймуратова г. Петровское ЛНР