В Башкирии из пожара в многоэтажке спали трёх человек

Возгорание зафиксировали около 02:30 в доме по улице Луначарского. На место происшествия прибыли экстренные службы. Огонь охватил квартиру на 4 этаже. В 02:45 пожар был локализован, а в 02:57 полностью ликвидирован. Пожарные эвакуировали 30 человек. Отдельно были спасены три человека, среди которых один ребёнок.