В Башкирии из пожара в многоэтажке спали трёх человек

В Октябрьском сегодня, 10 октября, глубокой ночью произошёл крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Фото №1 - В Башкирии из пожара в многоэтажке спали трёх человек

Возгорание зафиксировали около 02:30 в доме по улице Луначарского. На место происшествия прибыли экстренные службы. Огонь охватил квартиру на 4 этаже. В 02:45 пожар был локализован, а в 02:57 полностью ликвидирован. Пожарные эвакуировали 30 человек. Отдельно были спасены три человека, среди которых один ребёнок.

К сожалению, в огне погибла 48-летняя женщина. Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.

Фото: МЧС по РБ.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти