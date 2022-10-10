В Башкирии нетрезвый водитель управлял пассажирским автобусом

Специалисты заподозрили, что водитель пассажирский маршрутки был пьян. Они остановили транспорт и провели медицинское освидетельствование, которое показало 0,161 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водитель – 40-летний житель Челябинской области. Он вёз четырёх пассажиров из Магнитогорска в Белорецк. Мужчину с рейса сняли, а пассажиров пересадили в другой автобус. Сам автомобиль отправили на штрафстоянку.