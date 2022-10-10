В Башкирии изымут участки, необходимые для строительства трассы М-5

В Башкирии для строительства трассы М-5 «Урал» будут изъяты земельные участки. Подобное распоряжение издало Федеральное дорожное агентство.

Будет проведены строительные и ремонтные работы на участке км 1280+000 – км 1300+000. Для этого для нужд РФ будут изъяты 32 земельных участка, которые принадлежат частным лицам и компаниям.