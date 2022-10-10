В Башкирии за сутки в авариях пострадали два ребёнка

В Башкирии сотрудники регионального ГИБДД зафиксировали два случая травмирования детей в ДТП за сутки. Подробности аварий сообщает пресс-служба ведомства.

В Нагаево 39-летняя женщина на «Шкода Октавия» двигалась по улице Золотистой, когда допустила наезд на 7-летнего мальчика. Ребёнок пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

В Уфе 29-летний местный житель на «Шевроле Круз» перед электроопорой №335 по автодороге Уфа-Оренбург допустил столкновение с попутным «Фольксваген Тигуан». 8-летняя пассажирка второго автомобиля с травмой головы была госпитализирована.