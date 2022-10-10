В Уфе открылась выставка «Тобольск глазами художников Башкортостана»

«Тобольск глазами художников Башкортостана». Под таким названием в столице республике открылась выставка картин. Несколько десятков работ стали результатом августовского плэнера в сибирском городе.

Десять мастеров кисти из Уфы и Стерлитамака полторы недели работали в Тобольске. На их полотнах можно увидеть уникальные древние архитектурные сооружения и здания, пейзажи, виды города. Картины написаны акварелью и маслом. Часть работ – графика. Работали порой по 12-14 часов в сутки.