ВК «Урал» одержал победу над «Белогорьем» в первом домашнем матче

После этого «Урал» уже не отдал сопернику ни одной партии. Самым результативным игроком встречи стал иранский доигровщик «Урала» Амирхоссейн Эсфандияр, набравший 20 очков. Для него это была дебютная игра за «Урал», а к своей новой команде иранец присоединился в четверг, проведя две тренировки. Следующий матч в Суперлиге «Урал» проведёт на выезде 15 октября против «Кузбасса».