ВК «Урал» одержал победу над «Белогорьем» в первом домашнем матче

Волейбольный клуб «Урал» в первом домашнем матче сезона одержал победу в четырёх партиях над «Белогорьем». Уфимцы начали встречу неудачно, уступив в стартовом сете – 22:25.

После этого «Урал» уже не отдал сопернику ни одной партии. Самым результативным игроком встречи стал иранский доигровщик «Урала» Амирхоссейн Эсфандияр, набравший 20 очков. Для него это была дебютная игра за «Урал», а к своей новой команде иранец присоединился в четверг, проведя две тренировки. Следующий матч в Суперлиге «Урал» проведёт на выезде 15 октября против «Кузбасса».

Замечательные эмоции, первая игра на домашней площадке. Мы рады победить, надеюсь, что будем радовать своими победами болельщиков и дальше.

Владимир Шишкин, либеро ВК «Урал»

Болельщик был ещё одним полевым игроком, который нас гнал вперёд. Вот когда приезжаешь в Белгород, у них всегда мощная поддержка. Теперь и у нас. Болельщики – красавчики.

Юрий Лисицкий, главный тренер ВК «Урал»
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