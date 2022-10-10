В Башкирии подросток умер из-за удара током

В Белорецком районе произошёл несчастный случай. 12-летний ребёнок скончался из-за удара током. Следственный комитет республики начал расследование произошедшего.

Фото №1 - В Башкирии подросток умер из-за удара током

Известно, что компания ребят отправилась на футбольное поле. Подростки проходили мимо пилорамы, которая расположена на окраине села Баимово. Они решили забраться на крышу гаража по растущему рядом дереву. 12-летний подросток первым полез наверх и коснулся токопроводящих проводов.

Ребёнок получил тяжелые травмы. Друзья мальчика обратились за помощью, однако врачам оставалось лишь констатировать смерть ребёнка.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашивается семья ребенка, а также работники и владельцы пилорамы, проверяется полнота принимаемых мер безопасности при подведении электричества и эксплуатации пилорамы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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