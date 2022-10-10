В Башкирии подросток умер из-за удара током

Известно, что компания ребят отправилась на футбольное поле. Подростки проходили мимо пилорамы, которая расположена на окраине села Баимово. Они решили забраться на крышу гаража по растущему рядом дереву. 12-летний подросток первым полез наверх и коснулся токопроводящих проводов.