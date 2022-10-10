Радий Хабиров вручил госнаграды России и Башкортостана в честь Дня Республики

Ордена, медали, почётные звания и благодарности. Накануне Дня Республики порядка 70 человек из рук Главы региона получили государственные награды. Мероприятие состоялось в Колонном зале.

Радий Хабиров поблагодарил награждаемых за добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие Башкортостана. В своём выступлении Глава республики, отметил, несмотря на два тяжелых ковидных года и постоянное внешнее давление на нашу страну, республика уверенно идёт вперед и это заслуга в том числе тех, кто собрался сегодня в Колонном зале.

В основе достижений нашей республики – ваш труд, опыт, ваши таланты, профессионализм, дорогие друзья. Искреннее спасибо всем вам за многолетний добросовестный труд. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В одном зале собрались представители разных отраслей и профессий. Учителя и работники здравоохранения, строители и лесники. В этом же ряду журналисты. Орденом генерала Шаймуратова наградили и видеооператора новостей телеканала БСТ Вадима Исламова, который в течение двух месяцев находился в командировке на Донбассе. Госнаграды сегодня вручались как федеральные, так и региональные.

Я думаю, это высшая награда. Приятно, что такая публика, я видела, как получали орден Мужества, и я среди них. Альфия Султанова, заслуженный учитель Российской Федерации