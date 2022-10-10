К 90-летию со дня рождения Рами Гарипова. В Уфе состоялась премьера фильма «Дневник поэта». Закрытый показ кинокартины, посвящённой народному поэту Башкортостана, прошёл в кинотеатре «Родина».
Сюжет фильма разворачивается во времена хрущевской оттепели. Молодой поэт Рами Гарипов возвращается с семьей в Уфу, получив образование в Московском литературном институте. Старшие коллеги возлагают большие надежды, но неустроенность быта, рабочие авралы лишают поэта сил. Большим испытанием становится потеря в семье. Рами убеждает жену возвратиться с ним в родную деревню поэта, чтобы там принять решение, как жить дальше.
Это первый народный фильм в истории башкирской кинематографии, созданный в союзе зрителей, меценатов, предприятий Башкортостана и государства. Съёмки проходили в Уфе, Чишминском районе и Самаре. «Дневник поэта» стал заключительной картиной национальной трилогии «Первая Республика», куда входят также фильмы «Бабич» и «Первая Республика».
Посмотреть киноленту на большом экране зрители смогут с 22 октября.