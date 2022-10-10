В Уфе состоялась премьера фильма «Дневник поэта»

Сюжет фильма разворачивается во времена хрущевской оттепели. Молодой поэт Рами Гарипов возвращается с семьей в Уфу, получив образование в Московском литературном институте. Старшие коллеги возлагают большие надежды, но неустроенность быта, рабочие авралы лишают поэта сил. Большим испытанием становится потеря в семье. Рами убеждает жену возвратиться с ним в родную деревню поэта, чтобы там принять решение, как жить дальше.