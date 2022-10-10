В школах Башкирии ввели единую форму

Около 30 муниципалитетов Башкирии ввели единую форму в школах. Об этом рассказал министр образования региона Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве республики.

По словам Айбулата Хажина, новая школьная форма, которую закупили для учеников, не является однообразной и скучной. Для детей представлены несколько вариаций одежды, которую должны одобрить также родители учеников.