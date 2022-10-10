Владимир Мединский: «Шаймуратов – образец, как надо любить свою Родину»

Шаймуратов, на мой взгляд, для современных мальчишек, особенно здесь, в Башкортостане, – образец, как надо жить, как надо любить свою Родину и как надо в тяжелой ситуации умирать. Просто образец, наверное, для многих недосягаемый.

Владимир Мединский, помощник Президента Российской Федерации