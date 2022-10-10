Владимир Мединский: «Шаймуратов – образец, как надо любить свою Родину»

В Уфу прибыл помощник президента Владимир Мединский. Завтра он планирует принять участие в открытии памятника «Всем воинам, павшим за Родину» на Советской площади. Сегодня состоялась встреча главы республики Радия Хабирова с Мединским.
Руководитель Башкортостана поблагодарил помощника президента за визит в Уфу и в целом за помощь в увековечении памяти легендарного командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова.
И сегодня же Владимир Мединский принял участие в заседании башкирского отделения Российского военно-исторического общества. Там подняли вопросы патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, культурного наследия нашего Отечества. В беседе с журналистами Мединский еще раз напомнил о значимости личности Минигали Шаймуратова не только для республики, но и для всей страны.