Владимир Мединский: «Шаймуратов – образец, как надо любить свою Родину»

В Уфу прибыл помощник президента Владимир Мединский. Завтра он планирует принять участие в открытии памятника «Всем воинам, павшим за Родину» на Советской площади. Сегодня состоялась встреча главы республики Радия Хабирова с Мединским.

Руководитель Башкортостана поблагодарил помощника президента за визит в Уфу и в целом за помощь в увековечении памяти легендарного командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова.

Вы на самом деле сделали очень многое для увековечивания памяти нашего национального героя, очень много было изысканий, исторических работ, жители Кармаскалинского района признательны вам за оказание содействия в построении памятника в родной деревне генерала Шаймуратова, и в целом многое сделали для этого.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Владимир Мединский: «Шаймуратов – образец, как надо любить свою Родину»

И сегодня же Владимир Мединский принял участие в заседании башкирского отделения Российского военно-исторического общества. Там подняли вопросы патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, культурного наследия нашего Отечества. В беседе с журналистами Мединский еще раз напомнил о значимости личности Минигали Шаймуратова не только для республики, но и для всей страны.

Шаймуратов, на мой взгляд, для современных мальчишек, особенно здесь, в Башкортостане, –  образец, как надо жить, как надо любить свою Родину и как надо в тяжелой ситуации умирать. Просто образец, наверное, для многих недосягаемый.

Владимир Мединский, помощник Президента Российской Федерации
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