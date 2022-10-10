Радий Хабиров провел встречу с председателем Гомельского облисполкома Беларуси

Ещё одну встречу Радий Хабиров провел сегодня с делегацией Белоруссии во главе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. Стороны подписали протокол o намерениях между правительством Башкортостана и Гомельским областным исполнительным комитетом.
Важным для развития двустороннего сотрудничества стал сентябрьский визит премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, после которого был открыт новый дилерский центр Минского автомобильного завода под Уфой, а в индустриальном парке «Уфимский» был дан старт строительству завода по выпуску сельхозоборудования компании «Амкодор». Сейчас в общем объеме товарооборота Башкортостана среди 128 стран – торговых партнеров Белоруссия находится на третьем месте с удельным весом 6,3%.
В поисках деловых партнёров делегация посетила и некоторые столичные предприятия. Во время экскурсии по «Уфагормолзаводу» председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко отметил, что Белоруссия и Башкортостан могут сотрудничать в различных направлениях, но производство «молочки» – это та отрасль, которая одинаково близка двум республикам. После посещения заводов региона в Центре управления республикой состоялось подписание договоров с предприятиями на сумму более 650 млн рублей.