Радий Хабиров провел встречу с председателем Гомельского облисполкома Беларуси

Отношения с Гомельской областью для нас имеют приоритетное значение. Я очень признателен, что в составе вашей делегации уже и большая бизнес-миссия. Мы сегодня обстоятельно проговорим точки соприкосновения, развития от ваших предприятий, наших предприятий. Это и в сфере машиностроения, и сельхозтехники, и уборочной техники. У нас есть куда двигаться. И вам, и нам это будет очень интересно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан