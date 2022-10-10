Радий Хабиров провел встречу с председателем Гомельского облисполкома Беларуси

Ещё одну встречу Радий Хабиров провел сегодня с делегацией Белоруссии во главе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. Стороны подписали протокол o намерениях между правительством Башкортостана и Гомельским областным исполнительным комитетом.

Важным для развития двустороннего сотрудничества стал сентябрьский визит премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, после которого был открыт новый дилерский центр Минского автомобильного завода под Уфой, а в индустриальном парке «Уфимский» был дан старт строительству завода по выпуску сельхозоборудования компании «Амкодор». Сейчас в общем объеме товарооборота Башкортостана среди 128 стран – торговых партнеров Белоруссия  находится на третьем месте с удельным весом 6,3%.

Отношения с Гомельской областью для нас имеют приоритетное значение. Я очень признателен, что в составе вашей делегации уже и большая бизнес-миссия. Мы сегодня обстоятельно проговорим точки соприкосновения, развития от ваших предприятий, наших предприятий. Это и в сфере машиностроения, и сельхозтехники, и уборочной техники. У нас есть куда двигаться. И вам, и нам это будет очень интересно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров провел встречу с председателем Гомельского облисполкома Беларуси

В поисках деловых партнёров делегация посетила и некоторые столичные предприятия. Во время экскурсии по «Уфагормолзаводу» председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко отметил, что Белоруссия и Башкортостан могут сотрудничать в различных направлениях, но производство «молочки» – это та отрасль, которая одинаково близка двум республикам. После посещения заводов региона в Центре управления республикой состоялось подписание договоров с предприятиями на сумму более 650 млн рублей.

Те бизнес проекты, которые мы сегодня подписали в области поставки продукции машиностроения, доильного оборудования, станкостроения, в тех компетенциях, в которых сильна Гомельская область, думаю, дадут точку отсчёта новому развитию Башкортостана и Гомельской области Республики Беларусь.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома Республики Беларусь
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