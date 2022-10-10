Помощь мобилизованным и поддержка их семей: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова за неделю поступило более 900 звонков. Такие данные озвучили на оперативном совещании в правительстве. Волонтеры продолжают оказывать адресную помощь семьям участников военной операции. При этом достаточно озвучить просьбу по телефону. Какие еще темы стали ключевыми на заседании?
Шерстяные носки как приветы из дома. Женщины из Иглинского района собирают посылку, согревающую не только тело – прикладывают еще и записки с теплыми словами. Отправка резервистам необходимого и в целом тема мобилизации – самые волнующая для жителей. Волонтерский штаб за неделю уже ответил на более чем 900 вопросов. По телефону можно разрешить и бытовые нужды. Заготовка дров или уборка участка – волонтеры готовы адресно помочь близким участников СВО. Обратиться за помощью можно по телефону: 8-800-201-89-03.
Также на оперативном совещании обсудили тему отопления. По словам властей, платежки жителям придут за полный месяц, даже если в сентябре батареи были теплыми несколько дней. А в мае рассчитываться за отопление будет не нужно – так гласит федеральный закон.
Модернизация техники, используемой в агросекторе, – еще одна тема, которую не оставили без внимания. Республика входит в пятерку субъектов страны по объему покупки сельхозмашин через Росагролизинг. Последний запустил программу раннего бронирования – с нулевым авансовым платежом и другими выгодными позициями.
В семь раз уменьшилось количество лесных пожаров, а их площадь сократилась в 50 раз, если сравнить с прошлогодними показателями. При этом тушение возгорания занимало меньше суток. Самое главное – огонь не перекинулся в населенные пункты. Положительная динамика – результат хорошего оснащения. С этого года пожар тушат еще и с воздуха с помощью вертолета Ка-32.
Обсудили участники совещания и предстоящий День Республики. Впервые он пройдет еще в пяти регионах страны – творческие коллективы Башкортостана выступят перед резервистами в местах боевого слаживания. Ранее глава региона поручил поддерживать мобилизованных не только материально, но и духовно.