Радий Хабиров вручил ордена Мужества летчикам, спасшим жизни пассажиров 25 лет назад

Награда нашла героев спустя 25 лет. Радий Хабиров сегодня вручил ордена Мужества башкирским лётчикам, которые четверть века назад успешно посадили самолет и спасли жизни более 50 пассажиров. Воздушные асы получили всероссийское признание во многом благодаря вмешательству главы Башкортостана.
23 августа 1996 года для Салавата Хабирова, его экипажа и еще 57 пассажиров могло оказаться последним. Самолёт башкирских авиалиний возвращался из Анапы в Уфу. Воздушное судно отрывается от земли, и на высоте в пару десятков метров раздается хлопок.
Пилоты приняли решение набрать высоту с горящим двигателем, но как только судно направляли вверх, самолёт терял скорость и заваливался на хвост. Экипаж Ту-134 понимал, что если не удастся подняться, погибнут все, в том числе десятки семей с детьми, которые возвращались из отпуска. Грамотные действия лётчиков позволили спасти всех, кто находился на борту.
И вот практически в том же составе спустя четверть века они пришли в колонный зал республики на церемонию награждения. Штурман Салават Хабиров, второй пилот Константин Бузанов и бортмеханик Пётр Филипов указом президента России удостоены орденов Мужества. Награду героям вручил глава Башкортостана.
Все-таки дождались, отметила после награждения Наталья Былда – дочь командира, которого сегодня нет в живых. Именно ей Радий Хабиров вручил отцовский орден.
Распространяться об инциденте, пусть и закончившемся благополучной посадкой, в 90-х никто не хотел. Так история долгое время была известна лишь малому кругу людей. И вот спустя четверть века при активном участии главы республики заслуги башкирского экипажа отметили высокой наградой.
О том, что Башкортостан помнит и чтит своих героев, глава республики Радий Хабиров заявлял не раз. Именно он приложил все усилия, чтобы легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России.
То же самое можно сказать о подвиге башкирских лётчиков. Через 25 лет историческая справедливость восстановлена. Такие примеры нам нужны, ведь на них растут наши дети и учатся любить Родину.