Радий Хабиров вручил ордена Мужества летчикам, спасшим жизни пассажиров 25 лет назад

Награда нашла героев спустя 25 лет. Радий Хабиров сегодня вручил ордена Мужества башкирским лётчикам, которые четверть века назад успешно посадили самолет и спасли жизни более 50 пассажиров. Воздушные асы получили всероссийское признание во многом благодаря вмешательству главы Башкортостана.

23 августа 1996 года для Салавата Хабирова, его экипажа и еще 57 пассажиров могло оказаться последним. Самолёт башкирских авиалиний возвращался из Анапы в Уфу. Воздушное судно отрывается от земли, и на высоте в пару десятков метров раздается хлопок.

Стая бакланов, семь бакланов, потом выяснилось, и один из них попал в двигатель, второй попал куда-то в шасси и во второй движок. Чудом спасло, не попали. Салават Хабиров, штурман самолёта Ту-134

Пилоты приняли решение набрать высоту с горящим двигателем, но как только судно направляли вверх, самолёт терял скорость и заваливался на хвост. Экипаж Ту-134 понимал, что если не удастся подняться, погибнут все, в том числе десятки семей с детьми, которые возвращались из отпуска. Грамотные действия лётчиков позволили спасти всех, кто находился на борту.

Я помню, на борту было 57 пассажиров, 4 члена летного экипажа и три бортпроводницы. Экипаж сработал чётко, слаженно, без паники, хладнокровно. Салават Хабиров, штурман самолёта Ту-134

И вот практически в том же составе спустя четверть века они пришли в колонный зал республики на церемонию награждения. Штурман Салават Хабиров, второй пилот Константин Бузанов и бортмеханик Пётр Филипов указом президента России удостоены орденов Мужества. Награду героям вручил глава Башкортостана.

К сожалению, одна награда нашла своего героя посмертно – командира лайнера Владимира Анатольевича уже много лет нет в живых, мы будем хранить память о нем в наших сердцах. Ветераны авиации Константин Васильевич, Салават Сафиевич и Петр Никитович сегодня с нами в зале, от души поздравляю вас всех с заслуженной наградой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Все-таки дождались, отметила после награждения Наталья Былда – дочь командира, которого сегодня нет в живых. Именно ей Радий Хабиров вручил отцовский орден.

И ждали, и надеялись, что, возможно, будет, и вот сегодня награждение, очень приятно. Наталья Былда, дочь командира самолёта Ту-134

Распространяться об инциденте, пусть и закончившемся благополучной посадкой, в 90-х никто не хотел. Так история долгое время была известна лишь малому кругу людей. И вот спустя четверть века при активном участии главы республики заслуги башкирского экипажа отметили высокой наградой.

Классно, что в республике возвращаются «забытые» имена, особенно это касается авиации, потому что вообще, когда идет неисправность двигателя, успешная посадка самолета на аэродром вылета – это, конечно, всегда равносильно подвигу. Поэтому что могу сказать: от имени всех авиаторов огромное спасибо. Сергей Минигулов, генеральный директор Уфимского учебно-методического центра малой авиации

О том, что Башкортостан помнит и чтит своих героев, глава республики Радий Хабиров заявлял не раз. Именно он приложил все усилия, чтобы легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России.

Напомню, что глава Башкортостана Радий Хабиров инициировал создание Музея забытых имен, уже создан и принял, по-моему, около 20 тысяч посетителей Музей имени Валериана Альбанова, ведется работа по увековечению памяти Карима Хакимова. Про звезду героя и памятник Минигали Шаймуратову я уже не говорю, все об этом знают, историческая справедливость восстановлена. Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан