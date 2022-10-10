В Уфе в сосудистом центре 21-й больницы появились новые томограф и ангиограф

Больше обследований и меньше вреда. В региональном сосудистом центре 21-й больницы в Уфе появилось два новых аппарата для диагностики и лечения. Техника в медучреждении была, однако экстренные больные с инсультом были вынуждены находиться в очереди с другими пациентами. Теперь драгоценное время не будет упущено.

Процессы стали более автоматизированными. Компьютерный томограф в 21-й больнице был, но общий, находился приёмном покое. Часть подсчётов делали вручную. Теперь у сосудистого центра медучреждения свой аппарат. Помимо пополнившегося списка патологий, которые способен выявить новый компьютерный томограф, он ещё и более безопасен для пациента.

В сосудистом центре также появился новый ангиограф. Второй. Теперь больного можно будет экстренно диагностировать и оперировать, даже если на приёме находится плановый пациент.

Установка нового оборудования стала возможной благодаря участию в федеральном проекте здравоохранения по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Минздрав России поставил задачу – почти на четверть снизить смертность от инфарктов, инсультов и других сосудистых нарушений. В том числе благодаря обновлению технического оснащения.