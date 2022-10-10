Уфу посетила делегация Узбекистана в рамках спортивного сотрудничества

Сегодня столицу Башкортостана с визитом посетила делегация Узбекистана. В Уфе прошла товарищеская встреча по борьбе на поясах между спортсменами двух республик. Мероприятие состоялось в рамках меморандума о сотрудничестве в области физической культуры и спорта между Министерством спорта Башкортостана и Хокимиятом Наманганской области Узбекистана.

Башкортостан и Узбекистан в спорте теперь идут рука об руку. Сотрудничество между нашей республикой и Наманганской областью началось на чемпионате мира по борьбе на поясах. Делегацию Башкортостана приняли наилучшим образом, а меморандум о сотрудничестве быстро запустил совместную работу. Поэтому ответный визит узбекской делегации не заставил себя ждать. Гости посетили открытие уличной площадки для сдачи норм ГТО в селе Миловка Уфимского района.

Такое приятное открытие спортивного объекта, это тоже нас удивило. Россия как великая спортивная держава показывает даже в маленьких поселках отношение к спорту. Это нас очень удивило, мы об этом будем говорить, обмениваться опытом. Равшан Дастиров, вице-президент международной федерации борьбы на поясах

Новая площадка появилась благодаря проекту «Спорт – норма жизни», который реализуется в республике. Также гостям показали футбольное поле рядом с местной школой. Новый спортивный объект должен стать одной из основных точек притяжения местных жителей.

Площадка, которая сегодня установлена здесь, это уже 49-я площадка, которая установлена в нашей республике по проекту «Спорт – норма жизни». Видно, как это нравится прежде всего детям. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Товарищеская встреча между башкирскими и узбекскими борцами вылилась в открытый республиканский турнир, посвященный Дню Республики Башкортостан. Прошел он в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. Помимо сильнейших представителей нашей республики и Наманганской области, участие в нем приняли спортсмены из Карачаево-Черкесии. Соревнования прошли в формате матчевых встреч сборных. В борьбе за третье место команда Карачаево-Черкесии одолела сборную Уфы.

Все на высшем уровне. Братья узбеки тоже приехали поддержать ваш праздник. Мы тоже приехали, нормально поборолись, бронзу забрали. Шамиль Болатчиев, член сборной Карачаево-Черкесии по борьбе на поясах

В финале встретились команды Узбекистана и Башкортостана. Всего прошло семь схваток в разных весовых категориях у мужчин, а кроме того, один поединок среди девушек. После шести раундов счет был ничейным и все решалось в противостоянии тяжеловесов. Победу Башкортостану принес Дмитрий Балянов.

Нормально отборолся, знал, что моя схватка будет самой значимой. Вышел и разобрал быстренько соперника. Дмитрий Балянов, заслуженный мастер спорта России