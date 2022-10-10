Паралимпийцы Башкирии завоевали более 70 наград на летних играх «Мы вместе. Спорт»

Эти соревнования стали альтернативой чемпионатам мира и Европы, куда сейчас не допущены российские атлеты. В них приняли участие более тысячи спортсменов, в том числе представители Белоруссии, Армении и Туркменистана, а также из других стран ШОС, БРИКС и СНГ.