Паралимпийцы Башкирии завоевали более 70 наград на летних играх «Мы вместе. Спорт»

Эти соревнования стали альтернативой чемпионатам мира и Европы, куда сейчас не допущены российские атлеты. В них приняли участие более тысячи спортсменов, в том числе представители Белоруссии, Армении и Туркменистана, а также из других стран ШОС, БРИКС и СНГ.
На играх были представлены направления спорта слепых, с поражением опорно-двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями. Паралимпийцы из Башкортостана выступали в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, шахматах и фехтовании. Всего в Сочи выступили 46 спортсменов из республики. Там они завоевали 71 награду, из которых 14 золотых, 29 серебряных и 28 бронзовых медалей.